Bakan Fidan Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşananlar ele alındı.

İHA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.

