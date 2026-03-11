  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var. İrtibat halindeyiz

Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var. İrtibat halindeyiz

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinin beklediğini açıkladı. Gemi personeli ile iletişimde olduklarını belirten Bakan Uraloğlu "Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok" bilgisi paylaştı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı’nda 15 tane Türk sahipli gemi var. İrtibat halindeyiz
İHA

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinin beklediğini açıkladı. Gemi personeli ile iletişimde olduklarını belirten Bakan Uraloğlu "Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok" bilgisi paylaştı.

Ayrıntılar geliyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý