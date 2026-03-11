Ekrem İmamoğlu’nun paylaşım hesabına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşım yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı "@CAOIletisim" kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına ilişkin herakete geçti.
Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturma başlattı.