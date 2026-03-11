Etnospor Festivali 21–24 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’nda yapılacak

İftar programına İstanbul Valisi Davut Gül, büyükelçiler, dış temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ise 2015 yılında Bişkek'te başlayan Etnospor yolculuğunun büyüyerek uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, Etnospor Festivali'nin bu yıl 21–24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül de Etnospor'un gelişimine dikkat çekerek organizasyonun büyümesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.