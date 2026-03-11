Karanlık yapılara müsamahamız yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de 21 azınlık cemaati temsilciyle iftarda bir araya geldi. Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, savaşların, çatışmaların, ayrışmaların, acıların, zulümlerin, insanlığın gündemini belirlediği günümüzde verilen birlik ve dayanışma görüntüsünün çok anlamlı olduğunu söyledi. Anadolu topraklarının, medeniyetlerin buluştuğu, farklı inançların kaynaştığı, aynı sokakta yer alan camilerin, kiliselerin, sinagogların birbirine yakıştığı bir coğrafya olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

Aynı sofranın etrafında Rum Ortodoks, Ermeni, Musevi, Süryani, Katolik ve farklı cemaatlerin kıymetli temsilcileri buluşuyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum, sizler sadece kendi cemaatlerinizin değil aynı zamanda Türkiye'nin çok kültürlü ve çok inançlı toplumsal yapısının da temsilcilerisiniz.

Bu toprakların mayasında birlikte yaşama kültürü vardır. Bu toprakların ruhunda karşılıklı saygı vardır. Bu toprakların hafızasında kardeşlik vardır. Yunus Emre bunu o arı, duru Türkçesiyle şöyle ifade ediyor, 'Dört kitabın manasını okudum. Ezber ettim, aşka gelince gördüm bir uzun heceymiş.' Meselenin özü, özeti, esası işte budur. Mesele yaratılanı yaratandan ötürü sevebilmektir. Allah'ın yarattığı insanları kategorilere ayırmak, ırkçılık yapmak, mezhep ve meşrebine göre ötekileştirmek kimsenin haddi de hakkı da değildir.

Son 23 yılda bu minvalde çok kapsamlı adımlar attık. Cemaat vakıflarının geçmişten gelen mülklerinin iadesi konusunda önemli düzenlemeler yaptık. Uzun yıllar ihmal edilmiş pek çok kilise ve ibadethaneyi restore ederek yeniden cemaatlerin hizmetine sunduk. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yeni bir kilise bizim dönemimizde inşa edildi. İstanbul Yeşilköy'de ibadete açtıkları Süryani Kilisesi'nin, Türkiye'deki dini özgürlük ortamının güçlü bir sembolü oldu.

Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın akademide, bürokraside, iş dünyası ve siyasette aktif olmalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle el birliği ve gönül birliği içerisinde bu iklimi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz.

Gerçekler apaçık ortadayken zaman zaman bazı uluslararası çevrelerin dini özgürlükler konusunda Türkiye'yi haksızca eleştiriyor. Türkiye karşıtlığını siyasetlerinin merkezine yerleştirenlerin söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, inançlarını özgürce yerine getirebildiği, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek bir ülkedir. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında yaşananlar bunun önemli bir göstergesidir.

İSLAM DÜŞMANLIĞI TEHDİT EDİYOR

Bugün dünyanın maalesef ayrımcılık, nefret söylemi ve ötekileştirme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor. Türkiye olarak her türlü ayrımcılığa karşıyız. Bunun da mücadelesini içeride ve dışarıda kararlılıkla veriyoruz.

Aynı şekilde cami, kilise, havra demeden bombalayan ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ vari karanlık yapılara da müsamahamız yoktur. Hep söylediğim gibi İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür. Bizim hedefimiz açıktır. Bu topraklarda yaşayan herkesin kendini eşit, özgür ve güvende hissettiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik, inşa edeceğiz. ANKARA

BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini kaydeden Erdoğan, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını belirtti. Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye'nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el- Burhan'la da telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Sudan'daki güvenlik durumu ele alındı.

GUTERRES'TEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, hem ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında hem de görev yaptığı süre boyunca Türk halkının cömertliğine saygı göstermek amacıyla Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşeceği belirtildi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, her yıl ramazan ayı dayanışma ziyareti gerçekleştirir. Bu yıl BM Mülteciler Yüksek Komiseri ve ardından Genel Sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye'ye gidecek. Guterres, Türkiye'de dünya genelindeki BM personeli adına Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü kabul edecek" dedi.