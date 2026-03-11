Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Muazzam bir savunma sanayii ekosistemine sahibiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Üniversitesi Teknopark ve Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, "Kendi teknolojisini üretemeyen, başkasının tasarladığına muhtaç kalan toplumların ekonomik ve siyasi bağımsızlıklarını koruyamadığı, geleceklerine güvenle bakamadığı bir dönemdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız kararlı adımlar sayesinde, kritik teknolojileri kendi imkânlarımızla geliştirmemize ve üretmemize imkân tanıyan, masada ve sahada güç çarpanı vazifesi gören muazzam bir savunma sanayii ekosistemine sahibiz. Bugün insansız hava araçlarından helikopterlere, hava savunma sistemlerinden yeni nesil savaş uçağımıza kadar pek çok kritik platformu kendi mühendislerinin, teknisyenlerinin alın ve akıl teriyle geliştiren bir Türkiye var" dedi.