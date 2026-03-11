SON DAKİKA I Başkan Erdoğan konuşuyor

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile iftar programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bu mübarek günlerin mağfirete nasip olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha varlığınız muahbettiniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yine sizlerin nezdinde AK Parti'nin çatısı altında yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum. AK Parti teşkilatının her kademelerine sizlerin vesilesiyle selamlarımı gönderiyorum. Bizim yegane amacımız binlerce yıllık medeniyete sahip bu millete hayırlı eserler kazandırmak hoş bir sada bırakmaktır. Hiçbir ayrım yapmadan aziz milletimize hizmetkar olduk. Gezi kalkışmasından yargı kumpasına 15 Temmuz darbe teşebbüsünü aynı şekilde beraber savuşturduk. Milletimizin her bir ferdinin kendilerini özgürce ifade edebildiği bir ülke inşa ettik. Türkiye'yi şaha kaldırdık. Bugün hamdolsun bölgesinin her gün yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu aziz milet için geceyi gündüze çevirmeyi sürdüreceğiz. Biz yalnızca günü kurtaran bir kadro değiliz, biz ortaya vizyon koyan bir erdemliler hareketiyiz.

