Türkiye hiçbir yanlış hesabın parçası olmaz
TBMM'de dün ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı ve hükümetin bilgilendirme yaptığı kapalı oturum gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e 30'ar dakika, siyasi parti gruplarına 20'şer dakika, grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kapalı oturum öncesi yaptığı konuşmada "Devlet olarak bütün birimlerimizle bu süreçte Türkiye'nin korunması, istikrarımızın muhafaza edilmesi ve ülkemizin bölgesinde bir istikrar adası olarak yoluna devam etmesi için mücadele ediyoruz. Bölgede içine çekmeye çalıştıkları türbülansa Türkiye asla çekilemeyecektir. Türkiye hem insanlık cephesinin soylu bir sözcüsü olarak her türlü haksızlığa karşı sözünü söyleyecek hem de kendi iç cephesini tahkim ederek kendi ülkesini güçlü bir şekilde ayakta tutacaktır. Ne savaşın diliyle teslim alınır ne de suskunluğun konforuna çekiliriz. Adaletten vazgeçmeden barışı, zulmü görmezden gelmeden bölgesel istikrarı savunuruz. Bölgedeki halklar arasına güvensizlik duvarları örecek yanlış hesabın parçası olmayacağız" dedi.