Türkiye’nin gücünü dünya gördü, CHP göremedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİL: İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren yeni balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi, bazı mühimmat parçalarının da Gaziantep'te boş arazilere düşmesi kafamızı karıştırıyor. Her ülke aklını başına almalı. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak ülke değil. Kasti tavrın olmadığına inanmak, iyi komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Türkiye'nin de yolgeçen hanı olmadığını, canı sıkılanın, keyfi yetenin füze ateşleyeceği ülke olarak görülemez. Hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş füze ya da İHA görmek istemiyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak tohumları ekmeye çalışanları reddediyoruz. Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan, ortam yoklayan, İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalı. Kürt kardeşlerimiz satılık, kiralık, tetikçi değil.

CHP FIRSATÇILIK YAPIYOR: CHP Genel Başkanı ve yönetiminin infial uyandıran açıklamaları tek kelimeyle şuursuzluk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeyi emretmişti, onun koltuğunda köhne köhne oturan zat ise Türkiye'yi karalamanın peşinde. Sen balıkları düşündüğün kadar Türkiye'yi düşünseydin bugünkü zırvalarınla açığa düşmez, rezil olmazdın. Türkiye'nin gücü, her muhasım ülkenin bileğini bükecek kifayette. Bunu dünya gördü, CHP Genel Başkanı göremedi.

MAHKEMEYİ ŞOV ALANINA ÇEVİREN AYMAZLAR

Bahçeli, İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili, "407 sanığın yargılandığı asrın yolsuzluk davasında her çirkeflik yaşandı, hukuk güvenliğine de darbe vuruldu. Mahkeme salonunu şov alanına, miting meydanına çevirenler adalet nedir, hukuk nedir bilmeyen zavallı aymazlar. Neymiş, eski belediye başkanı selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıkacakmış. Mahkemede selamlama konuşmasının olduğu ne zaman duyuldu? Hiç kimse hukukun önünde değil. Rüşvet çarkı işletmek, ihaleye fesat karıştırmak, kara para aklamak gibi suçlamalar açıklığa kavuşmalı" dedi.

CHP'NİN SİYASİ AYAK OYUNLARINDAN BIKTIK

Milletimiz CHP'nin adalet ve hukuk tanımaz siyasi ayak oyunlarından bıktı. Duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlansın derken haksız mıydık? Milletimizin gözü önünde ak koyun kara koyun tefrik edilsin, her şey bilinsin, görülsün derken yanlış mı söylüyorduk? Haklılığımız netleşti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Çiftçi "Nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum" dedi.