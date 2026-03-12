Asfalt diyerek milyonluk vurgun yaptılar 22 kişi gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Döşemealtı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bütümlü sıcak asfalt ve kaldırım ihalesi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde ihalelerde eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması suretiyle kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi.

Yapılan hesaplamalara göre ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 TL kamu zararının oluştuğu belirlendi. İkinci ihaledeki zarar tutarının güncellenmiş haliyle 125 milyon 392 bin 116 TL'ye ulaştığı kaydedildi. Aralarında CHP'li eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 2 belediye başkan yardımcısı, 8 belediye personeli, 6 yüklenici firma çalışanı ve 5 belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden birinin cezaevinde, iki kişinin ise yurtdışında bulunduğu öğrenildi.