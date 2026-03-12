Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefonda, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Sikorski, "Türkiye'yi hedef alan füzeler" konusunda dayanışmasını bildirdi. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Netanyahu hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştırarak çatışma ve savaşlara sürüklediğine dikkat çekmesi bekleniyor.