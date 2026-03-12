Doğru ve teyitli bilgi her zamankinden daha önemli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen buluşmada konuşan Duran, dünyanın giderek daha kırılgan ve krizlere açık bir dönemden geçtiğini belirterek doğru ve teyitli bilginin öneminin her zamankinden daha büyük olduğunu söyledi.

KÜRESEL ETKİ BÜYÜYOR

Kriz dönemlerinde yapılan küçük hataların dahi büyük yanlış anlamalara ve ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Duran, İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarıyla sürekli temas halinde olan, kapıları açık ve iletişimi güçlü bir kurum olmaya çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomasiden güvenliğe, ekonomiden bölgesel ve küresel barış girişimlerine kadar yoğun bir gündem yürüttüğünü belirten Duran, Türkiye'nin artan küresel etkisinin iletişim alanında da güçlü ve koordineli bir yaklaşımı zorunlu kıldığını dile getirdi.

İletişim Başkanlığı'nın temel amacının devlet politikalarını hem Türkiye'deki kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna doğru, hızlı ve güvenilir biçimde aktarmak olduğunu kaydeden Duran, dezenformasyonla mücadelenin demokrasi, güvenlik ve toplumsal huzur açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Basın kartı ve akreditasyon süreçlerinde kolaylık sağladıklarını belirten Duran, sürekli basın kartı için gerekli mesleki sürenin 18 yıla indirildiğini ve medya sektöründeki reklam konusu için de yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.