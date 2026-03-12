Eski partili isyan etti: CHP’yi, Silivri’deki hırsız yönetiyor
2004 yerel seçimlerinde CHP'den Buca Belediye Başkan aday adayı olan avukat Cavit Orhan, sosyal medya hesabından partisine ve Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nu hedef alan Orhan, "Bu partinin fiili genel başkanı Silivri'deki hırsızdır. Haydi parti disiplini harekete geç ve beni partiden at" ifadelerini kullandı. Daha önce de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik ağır suçlamalar yapan Orhan, Kızılçullu İmar şirketi yöneticisi Murat Işık ile Üzümkent şirketi yöneticisi Barış Özreçber'i eleştirmişti. Orhan, yaptığı başka bir paylaşımda ise ülke gündeminin tek bir dava etrafında şekillendirildiğini savunarak, ortada ciddi deliller olduğunu iddia etti. "Cumhuriyeti bir hırsız mı kurtaracak?" diyen Orhan, partinin gündeminin Silivri'de tutuklu bulunan kişinin talimatlarıyla belirlendiğini öne sürdü.