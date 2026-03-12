‘Genç kadınların liderliğini destekliyoruz’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu üyeleriyle birlikte Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 70. Oturumu'na katıldı. Bakan Göktaş, Türkiye'nin kadın hakları, teknoloji ve aile refahı konularındaki vizyonunu dünya kamuoyuyla paylaştı. Bakan Göktaş, kadınların adalete erişiminde teknolojik kapasite ile hak temelli yaklaşımın birlikte düşünülmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kadınların varlığının stratejik bir yatırım olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Genç kadınların STEM alanlarında geleceği şekillendiren, rol model olan ve öncülük eden isimler olarak yetişmesini hedefliyoruz" dedi. "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" gibi örneklerle binlerce genç kadına destek verdiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, yapay zekâ ve veri bilimi gibi geleceği şekillendiren alanlarda kadın liderliğini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

KADEM'DEN PANEL

Bakan Göktaş, KADEM tarafından düzenlenen "Eril Roller, Aile Refahı ve Şiddetin Önlenmesi: Daha Adil Topluluklar İçin Toplumsal Normların Yeniden Düşünülmesi" başlıklı yan etkinlikte de konuştu. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babaların çocuk bakımına aktif katılımı konusundaki vurgusuna atıfta bulunarak "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonuyla daha adil bir toplumsal yapı inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.