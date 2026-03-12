Mersin Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Mersin'de; rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, mimarlık şirketi sahibi eşi Hülya Uyan ile şirket sahipleri Metin Çulcu ve Mustafa Keskin ile belediye görevlileri, Uyan'ın akrabaları ve bazı şirket sahiplerinin de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre MASAK, Doğukan Uyan ile birinci derece yakınlarının mal varlıklarında son yıllarda dikkat çekici artış olduğunu belirledi.

İddiaya göre Uyan, bu süreçte 10 portakal bahçesinin de sahibi oldu. Bahçe sahiplerine paraları Keskin ve Çulcu ödedi. Ardından Çulcu ve Keskin'in tabela şirketlerinden hizmet alınmadığı halde, bu bedellere yakın miktarlarda 'hizmet alınmış' gibi gösterilerek belediyeden ödeme yapıldı. Yaklaşık 16.5 milyon TL kamu zararı oluştu.