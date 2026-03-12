Netanyahu İsrail’in de felaketi oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

❱ Bölgemizi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddeti, 28 Şubat'ta başlayan komşumuz İran'a yönelik saldırılarla daha da artmıştır.

❱ Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir. Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını tam olarak kimse kestiremiyor.

❱ Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz.

❱ Bugün hamdolsun bölgesinin istikrar adası olarak günden güne yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz.

DAVA ADAMI HER ZAMAN SAHADA

❱ AK Parti bir dava hareketidir. Dava adamının eskisi, emeklisi, kendi köşesine çekilmişi olmaz. Dava adamı her zaman sahadadır aklıyla, gönlüyle çalışmalarıyla yol ve mücadele arkadaşlarının yanındadır.

TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA ZENGİN, DEMOKRASİSİ DAHA GÜÇLÜ

ORTAK çabalarımızla bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Bu yol Türkiye'nin yolu. Hem ülkemizin hem bölgemizin önünde kardeşlikle, huzurla ve istikrarla dolu bembeyaz bir sayfa açacağımız terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.