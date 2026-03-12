Üniversiteli gençler iftar sofrasında buluştu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

K Parti İzmir Gençlik Kolları, Bakırçay Üniversitesi'nde yaklaşık 1000 üniversite öğrencisinin katılımıyla iftar programı düzenledi. Kampüs ortamında gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, üniversite gençliğiyle kampüslerde güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, gençlerle aynı sofrada buluşmanın önemine dikkat çekti. İçelli, "Üniversitelerdeki vesayet zihniyeti eski Türkiye'de kaldı. Bugün üniversiteler özgür düşüncenin, gençliğin enerjisinin ve milletin değerleriyle barışık bir akademik hayatın merkezi haline gelmiştir" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Bu muhteşem atmosferi oluşturan, bu gönül sofrasını dolduran milli ve manevi şuuru imandan müteşekkil bir kale gibi sağlam bu gençliği görünce diyorum ki: "Sırtımız yere gelmeyecek evvelallah! Türkiye sizinle daha da güçlenecek" diye konuştu.