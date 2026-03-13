Çocuklar, dertlerini TBMM’ye anlattı

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, cezaevindeki çocuklardan gelen mektuplarla karşı karşıya kaldı. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Ankara 1 ve 2 No'lu Baroların dinlendiği toplantıda mektupları açıkladı. Çocuklar, işledikleri suçlardan duydukları pişmanlığı anlatırken, yargılama sistemindeki boşluklar nedeniyle suç işlemeye devam ettiklerini belirtti.

Çocuklar, akademisyen ve meslek örgütlerinin aksine, "ilk suçu işlediklerinde dışarı salınmamaları, yaptırım uygulanması gerektiği" görüşünü dile getirdi. Mektuplarda, 17 yaşında hırsızlıktan cezaevine giren bir çocuk, yüz yılın üzerinde ceza aldığını ifade ederken, 16 yaşında cezaevine giren bir başka çocuk, "İlk suçta salınmasaydım, bu kadar suç işlemezdim" dedi. Bir çocuk ise, uyuşturucu ve istismar yoluyla yönlendirildiğini belirterek, "İlk veya ikinci suçta yaptırım uygulanmış olsaydı belki ıslah olurdum" ifadelerini kullandı.

Durgut, mektupların iki gerçeği ortaya koyduğunu vurguladı: Çocukların çoğunun parçalanmış aile, sokak hayatı, madde bağımlılığı, ihmal ve istismar gibi sosyal sorunlarla karşı karşıya olduğuna ve çocukluk döneminde cezasızlık algısının suçun ağırlaşmasına yol açtığına dikkat çekti.