Tanju Özcan’ın “burs" yalanı çürüdü! 11 milyonu dağıttı, 100 milyonu buharlaştırdı!

Vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen şirketin ise gelecek yıllar getirisi ile birlikte 66 milyon TL kâr etmesine rağmen vakfa tek kuruş para aktarımı yapmadığı tespit edildi. Yönetim kurulu karar defterinde atlanarak boş bırakılan sayfalar olduğu, aktifte bulunmayan LED ekranların hem kiralanması hem de satışına karar verilmesi gibi çelişkilerin ortaya çıktığı öğrenildi.

MİLYONLAR TOPLANDI, YÜZDE 10'U BURS OLARAK VERİLDİ, KALAN PARA VAKFA AKTARILMADI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında incelenen mali kayıtlar, Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş. ile Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden toplanan paralar ile burs ödemeleri arasında dikkat çekici bir fark olduğunu ortaya koydu. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre 2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116 milyon 836 bin 918 lira toplandı. Ancak aynı dönemde öğrencilere ödenen toplam burs miktarının yalnızca 11 milyon 926 bin lira olduğu tespit edildi. Bu tablo, toplanan paranın yalnızca küçük bir kısmının burs olarak öğrencilere ulaştığını ortaya koydu. Banka kayıtlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1 Milyon 890 bin 572 lira, şirket hesaplarında ise 8 milyon 976 bin 75 lira bulunmak üzere toplam 10 milyon 866 bin 647 lira nakit bulunduğu kaydedildi. Öte yandan adli makamlardan elde edilen bilgilere göre yaklaşık 10 milyon TL'nin hesaplarda bulunduğu, aradaki 100 milyon TL'den fazla tutarın ise gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

ŞİRKET MİLYONLAR KAZANDI AMA VAKFA TEK KURUŞ AKTARMADI

Dosyada yer alan mali verilerden biri de şirketin gelirleri olmasına rağmen Vakfa para aktarmaması oldu. Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.'nin gelecek yıllar getirisi tutarı 42 milyon 900 bin lira ile birlikte 23 milyon 365 bin 395 lira net karı da eklendiğinde toplam 66 milyon 265 bin 395 lira gelir elde ettiği tespit edildi. Buna rağmen şirketin vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulmuş olmasına karşın bu dönemde vakfa tek bir kuruş dahi aktarım yapmadığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren değerlendirmelerde, vakıf ve öğrencilere burs verilmesi söyleminin para toplamak için bir "perde" veya "göstermelik araç" olarak kullanılmış olabileceği yönünde şüphelerin bulunduğu ifade edildi.