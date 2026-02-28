Tanju Özcan’dan rezil sözler! Marketleri böyle tehdit etmiş: Ya seve seve vereceksiniz ya da...

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü irtikap soruşturması kapsamında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında bu sabah gözaltı kararı verildi.
Tanju Özcan dahil 9 kişi jandarma ekiplerince yapılan şafak operasyonuyla evlerinde gözaltına alınırken firari 4 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "icbar suretiyle irtikap" suçu iddiasıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 13 belediye görevlisi hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma, belediyeye ait Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gelir sağlamak amacıyla il merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor.
"YA SEVE SEVE VERECEKSİNİZ..."
Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; Bolu Bel A.Ş. yönetimince hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi. Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın:
"Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da ... vereceksiniz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için bir hafta süre verildiği iddia edildi.
Başsavcılık açıklamasına göre, bir haftalık sürenin ardından Bolu Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik geniş çaplı denetimler başlattı.
4 farklı firmanın 107 şubesindeki denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildiği belirtilerek tutanak tutuldu ve süre verildi.
SÖZLEŞMEYİ KABUL EDENLER VE ETMEYENLER
Soruşturma dosyasına göre; bazı market zincirleri reklam sözleşmesini kabul etti. Bazı marketlerin ise sözleşme imzalamayı kabul etmediği belirtildi.
İKİNCİ DENETİM VE FAALİYETTEN MEN
Başsavcılık, ikinci denetimlerin yalnızca sözleşmeyi imzalamayan şubelere yapıldığını tespit etti.
Bu denetimler sonucunda:
• İdari para cezaları uygulandığı,
• Bazı şubelerin 5 gün süreyle ticaretten men edildiği,
• Uygulamanın ilgili mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği iddiasının soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
Reklam sözleşmesini kabul eden marketlere ikinci denetim yapılmaması, dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.
OPERASYON VE GÖZALTILAR
28 Şubat 2026 sabahı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda:
• Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
• Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.
• Dijital materyallere ve cep telefonlarına el konuldu.
Dijital verilerin incelenmesi sürüyor.
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü ve delillerin değerlendirilmesi sonrasında adli sürecin şekilleneceğini açıkladı.
Dosyada, belediye görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak belediye şirketine menfaat sağlamak amacıyla marketleri baskı altına alıp almadıkları hususu "icbar suretiyle irtikap" kapsamında değerlendiriliyor.