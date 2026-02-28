Tanju Özcan’dan rezil sözler! Marketleri böyle tehdit etmiş: Ya seve seve vereceksiniz ya da...

Soruşturma, belediyeye ait Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gelir sağlamak amacıyla il merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor.

"YA SEVE SEVE VERECEKSİNİZ..."

Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; Bolu Bel A.Ş. yönetimince hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi. Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın:

"Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da ... vereceksiniz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için bir hafta süre verildiği iddia edildi.