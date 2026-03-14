Araca sonradan ekran takmanın cezası 21 bin lira

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık makamında, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan ve 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftçi, araçlarda müzik dinlenmesinin serbest olduğunu ancak dışarıdaki vatandaşları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesi halinde sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanacağını kaydetti. Araçların fabrika çıkışı özelliklerinin değiştirilerek ekstra ses sistemleri, hoparlör veya amfi gibi ilaveler yapılmasının ise kanun kapsamında yaptırıma tabi olduğunu dile getirdi.

'AMAÇ TRAFİK GÜVENLİĞİ'

Yeni düzenlemeye göre, araçlarda orijinalinde bulunmayan tablet veya ekranların takılması, bu cihazlar üzerinden video izlenmesi ya da sürücünün dikkatini dağıtabilecek multimedya sistemlerinin kullanılması yasak kapsamına alındı. Çiftçi, bu tür sistemlerin araçlara sonradan eklenmesi durumunda sürücülere 21 bin lira idari para cezası kesileceğini bildirdi.

Düzenlemenin vatandaşları cezalandırmak amacı taşımadığını ifade eden Çiftçi, "Buradaki temel amaç sürücünün tüm dikkatini yola vermesini sağlamak ve hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini korumaktır" dedi. Araçlarında standart dışı ses ve görüntü sistemleri bulunan sürücülere çağrıda bulunan Çiftçi, söz konusu sistemlerin bir an önce sökülerek araçların yasal mevzuata uygun hale getirilmesini tavsiye etti.