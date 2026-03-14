İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi muhtarlarla iftar sofrasında buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlıkta düzenlenen muhtarlar iftarına katıldı. Programda muhtarlara hitap etti.

"MUHTARLIK DEMOKRASİMİZİN EN GÜÇLÜ TEMSİL NOKTALARINDAN BİRİDİR"

Konuşmasında muhtarlık kurumunun tarihsel önemine değinen Çiftçi, muhtarlığın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü bir geleneğe sahip olduğunu söyledi. Muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: "Muhtarlık sadece idari bir görev değildir. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve temsil görevidir. Mahallesinin sesi ve hafızası olan muhtarlarımız, huzurun ve dayanışmanın sağlanması noktasında çok önemli bir rol üstlenmektedir."

Mahalle kültürünün Türkiye'nin en güçlü sosyal dokularından biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, mahallelerin yalnızca insanların yaşadığı yerler değil; komşuluğun, dayanışmanın ve kardeşliğin yaşandığı mekanlar olduğunu belirtti.

"MUHTARLARA VERİLEN DEĞER ARTMIŞTIR"

Bakan Çiftçi, son yıllarda muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi adına önemli adımlar atıldığını da ifade etti. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara büyük önem verdiğini dile getiren Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtar buluşmalarının katılımcı demokrasinin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Çiftçi, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma şartlarının güçlendirilmesi yönünde de önemli düzenlemeler yapıldığını belirtti.

15 TEMMUZ'DA MUHTARLARIN FEDAKARLIĞI

Konuşmasında 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde muhtarların gösterdiği fedakarlığa da değinen Çiftçi, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Kahramankazan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar'ı rahmetle andı.

Çiftçi, muhtarların Türkiye'nin zor dönemlerinde her zaman milletin yanında yer aldığını belirterek, toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağladıklarını söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ"

Türkiye'nin önünde önemli hedefler bulunduğunu ifade eden Çiftçi, bunlardan birinin "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu belirtti. Terörün yalnızca güvenlik meselesi olmadığını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu: "Terör, toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan bir tehdittir. Terörsüz bir Türkiye demek; daha huzurlu, daha güçlü ve daha aydınlık bir Türkiye demektir." Bu hedefe ulaşmada muhtarların rolünün büyük olduğunu dile getiren Çiftçi, yerelde birlik ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesinde muhtarların önemli görevler üstlendiğini söyledi.

"MUHTARLARIMIZ BİR GÖNÜL GÖREVİ YÜRÜTÜYOR"

Muhtarların sadece idari bir görev yapmadığını, aynı zamanda bir gönül görevi yürüttüğünü belirten Çiftçi, mahallelerde yaşanan sorunları en yakından takip edenlerin muhtarlar olduğunu ifade etti. Programın sonunda muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Sofralarımız bereketli olsun, birliğimiz daim olsun, kardeşliğimiz güçlü olsun. Rabbim milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin."