Bakan Çiftçi: Göçmen kaçakçılarına geçit yok

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle düzenlenen iftar programında bir araya gelerek güvenlik politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin deniz yetki alanlarında yürütülen faaliyetlerin yalnızca sınır güvenliği açısından değil, ekonomik ve insani açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerde kritik bir görev üstlendiğini söyledi.

DENİZLERDE STRATEJİK GÜVENLİK VURGUSU

Türkiye'nin denizlerinin ülke için önemli bir güvenlik ve refah alanı olduğunu belirten Çiftçi, denizlerde sağlanan güvenliğin ekonomik faaliyetlerden çevre güvenliğine kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini ifade etti. Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz yetki alanlarında yüksek disiplin ve görev bilinciyle faaliyet yürüttüğünü belirten Çiftçi, bu çalışmaların Türkiye'nin güvenlik stratejisinin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN GÜVENLİK AYAĞINI TAŞIYORUZ"

Konuşmasında Türkiye'nin güvenlik vizyonuna da değinen Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" hedefinin güçlü devlet ve güçlü toplum anlayışını içerdiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle bu vizyonun güvenlik ayağını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Çiftçi, organize suç örgütleri, kaçakçılık şebekeleri ve terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE MESAJI

Uyuşturucunun yalnızca bir suç değil, toplumun geleceğini hedef alan ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Çiftçi, özellikle gençlerin korunmasının devletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyleyen Çiftçi, gençliğin geleceğini tehdit eden hiçbir yapıya fırsat verilmeyeceğini dile getirdi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE SAHİL GÜVENLİK ÖN PLANDA

Düzensiz göçle mücadelenin sınır güvenliği ve kamu düzeni açısından kritik olduğunu belirten Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının bu alandaki rolüne dikkat çekti. Denizlerde yürütülen keşif, gözetleme ve müdahale faaliyetleri sayesinde hem göçmen kaçakçılığı yapan şebekelerin engellendiğini hem de tehlike altındaki insanların hayatlarının kurtarıldığını ifade eden Çiftçi, bu mücadelenin kesintisiz süreceğini söyledi.

"DENİZDEKİ NÖBET MİLLETİN GÜVENLİĞİDİR"

Sahil Güvenlik personeline teşekkür eden Çiftçi, denizde bir can tehlikeye düştüğünde en hızlı ve kararlı müdahalenin sahil güvenlik ekiplerinden geldiğini belirtti. Sahil Güvenlik Komutanlığının arama kurtarma faaliyetlerinden çevre güvenliğine kadar geniş bir alanda önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Çiftçi, devletin bu görevleri yerine getiren personelin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Konuşmasının sonunda Ramazan ayının ülkeye huzur ve bereket getirmesini dileyen Çiftçi, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.