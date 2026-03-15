İhale vurgununda 12 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinin CHP'li eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni tutuklamalar geldi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 12'si tutuklandı. Geçen yıl eylül ayında düzenlenen ilk operasyonda eski başkan Şükrü Sözen, kardeşi Fatih Sözen ve 4 şüpheli tutuklanmıştı. İncelemelerde bazı iş insanları ve turizmcilerin ruhsata ve projeye aykırı yapılar için Sözen'e, kardeşine veya aracılar üzerinden kurulan şirketlere rüşvet verdiği iddia edildi.