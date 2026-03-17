İçişleri Bakanı Çiftçi: "Gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz"

"DAHA ADİL BİR DÜNYA BİR GÜN MUTLAKA OLACAK"

Umudunu kendilerine bağlayan mazlumlara ve gönül coğrafyalarına daha çok el uzattıkları ramazan ayında daha adil bir dünyanın bir gün mutlaka olacağı inancını diri tuttuklarını anlatan Çiftçi, "Samsun, Türk milletinin hafızasında ve Milli Mücadele'de çok özel ve önemli bir yere sahiptir. İstiklal mücadelemizin meşalesinin yakıldığı bu şehir, sıradan bir şehir değildir. Bir millete esaret prangalarının vurulmak istendiği, vatanına göz dikildiği yerde Anadolu'yu ayağa kaldıran ses ve kararlı duruş bu şehirden, Samsunlu kardeşlerimin yüreğinden yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin esareti kabul etmeyen ve diz çökmeyen bir millet olduğunun altını çizen Çiftçi, "Anadolu'yu bize vatan kılan Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, o kutlu müjdeye mazhar olmak için gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in, Kudüs'ü doruklarda bekleyen son hakan Abdülhamid'in, istiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve nice kahramanın inancıyla, ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı başlatan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'ye ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Fakat bu mücadele veriliyorsa bu, sizlerin sayesindedir. Milletimizin küllerinden doğan bu harekete, bu davaya sizler omuz verdiniz." diye konuştu.