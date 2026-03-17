İçişleri Bakanı Çiftçi: "Gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Samsun'da düzenlenen AK Parti Geleneksel Teşkilat İftarı'nda konuştu. Çiftçi, "Türkiye'nin her köşesinde yeni bir güvenlik vizyonu ile çalışıyoruz. Sadece suçla mücadele eden değil, suçu oluşmadan engelleyen, toplumu koruyan, gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir anlayışı hayata geçiriyoruz" dedi.
Çiftçi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen AK Parti Geleneksel Teşkilat İftarı'nda yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını kutladı.
"DAHA ADİL BİR DÜNYA BİR GÜN MUTLAKA OLACAK"
Umudunu kendilerine bağlayan mazlumlara ve gönül coğrafyalarına daha çok el uzattıkları ramazan ayında daha adil bir dünyanın bir gün mutlaka olacağı inancını diri tuttuklarını anlatan Çiftçi, "Samsun, Türk milletinin hafızasında ve Milli Mücadele'de çok özel ve önemli bir yere sahiptir. İstiklal mücadelemizin meşalesinin yakıldığı bu şehir, sıradan bir şehir değildir. Bir millete esaret prangalarının vurulmak istendiği, vatanına göz dikildiği yerde Anadolu'yu ayağa kaldıran ses ve kararlı duruş bu şehirden, Samsunlu kardeşlerimin yüreğinden yükselmiştir." ifadelerini kullandı.
Türk milletinin esareti kabul etmeyen ve diz çökmeyen bir millet olduğunun altını çizen Çiftçi, "Anadolu'yu bize vatan kılan Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, o kutlu müjdeye mazhar olmak için gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in, Kudüs'ü doruklarda bekleyen son hakan Abdülhamid'in, istiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve nice kahramanın inancıyla, ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı başlatan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'ye ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Fakat bu mücadele veriliyorsa bu, sizlerin sayesindedir. Milletimizin küllerinden doğan bu harekete, bu davaya sizler omuz verdiniz." diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE ARTIK SUÇLA MÜCADELEDE YENİ BİR DÖNEMİ KONUŞUYORUZ"
Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak en büyük sorumluluklarının Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini güçlü şekilde sağlamak olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin her köşesinde yeni bir güvenlik vizyonu ile çalışıyoruz. Sadece suçla mücadele eden değil, suçu oluşmadan engelleyen, toplumu koruyan, gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Bugün Türkiye'de artık suçla mücadelede yeni bir dönemi konuşuyoruz. Önleyici güvenlik anlayışıyla gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz. Sokaklarımızı huzurun, mahallelerimizi güvenin mekanı haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, milletimizin huzuru için fedakarca görev yapıyor. Bu vesileyle görev başındaki tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı gönderiyorum."