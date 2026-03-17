İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Samsun Geleneksel Teşkilat İftarı’nda konuştu

Programda teşkilat mensuplarına hitap eden Çiftçi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini söyledi. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Çiftçi, "Sokaklarımızı huzurun, mahallelerimizi güvenin mekanı haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Çiftçi, "Huzur yoksa kalkınma olmaz, güvenlik yoksa istikrar olmaz" anlayışıyla, yeni bir güvenlik vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Teşkilat İftarı programına katıldı.

"SAMSUN, MİLLİ MÜCADELENİN SİMGE ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR"

Konuşmasında Samsun'un Türkiye tarihindeki yerine değinen Bakan Çiftçi, şehrin milli mücadelede özel bir konuma sahip olduğunu dile getirdi. Samsun'un Türk milletinin hafızasında derin izler bıraktığını belirten Çiftçi, "İstiklal mücadelemizin meşalesinin yakıldığı bu şehir sıradan bir şehir değildir. Anadolu'yu ayağa kaldıran kararlı duruş Samsun'dan yükselmiştir. Bu millet esareti kabul etmez, diz çökmez ve tarihine sırtını dönmez" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİYLE İLERLİYORUZ"

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin yeni hedeflere doğru ilerlediğini ifade etti. "Yeter söz de karar da milletindir diyerek başlatılan Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru kararlılıkla ilerliyoruz" diyen Çiftçi, AK Parti teşkilatlarına da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"SUÇ OLUŞMADAN ENGELLEYEN BİR GÜVENLİK ANLAYIŞI"

İçişleri Bakanlığı olarak en büyük sorumluluklarının Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Çiftçi, "huzur yoksa kalkınma olmaz, güvenlik yoksa istikrar olmaz" anlayışıyla, yeni bir güvenlik vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. "Artık sadece suçla mücadele eden değil, suçu oluşmadan engelleyen bir anlayışı hayata geçiriyoruz" diyen Çiftçi, gençleri suça sürükleyen yapılara karşı mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti. Polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin fedakârca görev yaptığını vurgulayan Çiftçi, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ MİLLETİDİR"

Türkiye'nin en büyük gücünün millet olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında mazlumların umudu olduğunu söyledi. Arakan'dan Bosna'ya, Gazze'den Kosova'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye için dua edildiğini ifade eden Çiftçi, "Bu millet adaletin, vicdanın ve merhametin son kalesidir" dedi.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına teşekkür eden Çiftçi, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı. "Daha güvenli şehirler, daha huzurlu mahalleler ve daha güçlü bir Türkiye için durmadan çalışacağız" diyen Çiftçi, birlik ve beraberlik vurgusuyla sözlerini tamamladı.