Son dakika | Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in iftiralarına yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek , Özgür Özel'in mesnetsiz iddialarına karşı tazminat davası açacaklarını bildirdi. Bakan Gürlek, belgelerin sahte olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özgür Özel'in birinci amacı Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek. İkincisi ise Muhittin Böcek davasındaki bazı iddiaların üzerini örtmek." dedi.

"O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler." diyen Bakan Gürlek, belgelere dayanak olarak gösterilen "ID" numaralarında da Akın Gürlek yazmadığını belirtti. Özgür Özel'in amacının "Asrın Yolsuzluk Davasını" perdelemek olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

"ÖZGÜR ÖZEL 2 NOKTAYI PERDELEMEK İSTİYOR"

"Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa'da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası."

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

Bakan Gürlek, kendi üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu, taşınmazların değerinin de belli olduğunu anlatan Bakan Gürlek, "Benim verilemeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak." dedi.

LÜKSEMBURG'A HİÇ GİTMEDİ

Öte yandan Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Akın Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin olarak; Hayatında Lüksemburg'a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını açık şekilde ifade ediyor.

Bakan Gürlek, bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak söz konusu iddiaları ortaya atanların müfterilik yaptığını belirtiyor.