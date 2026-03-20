Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deniz Er Eğitim Alayındaki askerlerin ve Van Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı telefonda tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Rabb'im nice Ramazan Bayramlarına bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştursun diyorum. Rabb'im bir, beraber ve kardeş olarak nice ramazan bayramlarına kavuşmayı bizlere nasip etsin diyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki jandarma personelinin yanında bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Hatay'da Deniz Er Eğitim Alayındaki Mehmetçik ile bayramlaşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefonda görüşerek personelin bayramını kutladı.
BAHRİYELİLER İLE BAYRAMLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, bayram namazını Hatay'da kılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Deniz Er Eğitim Alayındaki bahriyelilerle bayramlaştı. Bayramlaşmada 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli de yer aldı.
Bayramlaşmanın ardından konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Bakan Güler, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Güler, TSK komuta kademesi ve Mehmetçiklerle birlikte olduklarını belirterek, Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"
Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap ederek bayramlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de şu anda görevleri başında bulunan gerek subay, gerek er, erbaş, tüm kahraman ordumuzun mensuplarını en kalbi duygularla selamlıyorum ve Ramazan Bayramı'nın ordumuza ayrı bir güç katmasını Rabb'imden niyaz ediyorum, bütün ordu mensuplarımızı gözlerinden öpüyorum. 'Rabb'im yar ve yardımcınız olsun' diyorum. Sağ olun, var olun." açıklamasında bulundu.