Başkan Erdoğan: İran savaşı Netanyahu’nun tahrikiyle başladı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de bayramlaşma programında konuştu.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ İNŞALLAH DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Coğrafyamızdaki bu zorlu günleri destekle aşacağız. Bir vücudun azaları gibi birbirimize bağlı kalarak yaralarımızı beraber saracağız.

Yurt içinde gönüllü kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz, yurt dışında AFAD, Kızılayımız yardım çalışmalarını sürdürdü. Aynı kıbleye yöneldiğimiz tüm kardeşlerimizle birlikte Ramazan Bayramı'na eriştik.

Bu eşsiz bayram yalnız bizim bayramımızdır. Tam da bu bilinci kuşanarak Ramazan Bayramımızı bizlere yakışır biçimde ihya edeceğiz. Eş, dost ve akraba ziyaretlerimizle hakkını vereceğiz. Sıkılı yumrukları indirecek, çatık kaşları çözeceğiz. Yetim ve öksüzlerin başını şefkatle indireceğiz.

Birlik ve beraberliğimizi inşallah daha da güçlendireceğiz.

Önceki gün tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü idrak ettik. Milli ve manevi varlığımız için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

"İRAN SAVAŞI NETANYAHU'NUN TAHRİKİYLE BAŞLADI"

Gazze'de Siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engellemeye devam ediyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattılar.

Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. İran savaşı Netanyahu'nun tahrikiyle başladı. Aksa'yı ibadete kapatan İsrail hayduttur.

Allah'ın hesabı tüm hesaplara galip gelecek."