MHP lideri Devlet Bahçeli’den bayram mesajı: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye’nin adımları atılacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, Bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle

Mübarek Ramazan ayını milletçe geçirmiş bulunduk. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizdeki çevresindeki gelişmeler v çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasında çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz. Öncelikle Türk milletine İslam alemine bayramın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli adımların atılacağı bir dönem olacaktır. Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.