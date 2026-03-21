Siyasilerden ortak mesaj: Birliğimiz daim olsun

TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında, terörsüz Türkiye çalışmalarının önemine dikkat çekerek, kalkınmanın ve demokrasinin güçlendiği günlere birlikte yürüyeceklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini vurgulayan Yılmaz, 81 il ve 86 milyon vatandaşla farklılıkların zenginlik olarak değerlendirileceğini, milli birliği güçlendirerek geleceğe yürüneceğini ifade etti. Yılmaz, özellikle Mescid-i Aksa, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki olaylara dikkat çekti. ANKARA

İBRAHİM KALIN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, video mesaj yayımladı. Kalın, mübarek ramazanın sonuna gelindiğini belirterek, "Mevla, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, duaları ve iyilikleri kabul etsin" dedi. Kalın, ruh, kalp, gönül ve akla yönelik hayır dualarında bulundu; adalet, ferahlık, istikamet, isabet, kardeşlik ve bereket diledi. Kalın, milletin ve tüm insanlığın sağlık ve huzur içinde nice ramazanlara erişmesini niyaz ederek, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. ANKARA

İSRAİL'İN ZULMÜNÜ LANETLİYORUZ

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan Kurtulmuş, çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı. Kurtulmuş, "Böylesine barış ve esenlik gününde, bir bayram gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısından döndürülmüş olması zulmün şahikasıdır. İsrail'in bu zulmünü de şiddetle lanetliyoruz" dedi. Mustafa KAYA / SABAH

BAYRAMLAR BİRLİKTE GÜZEL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ramazan Bayramı'nı deprem bölgesinde evlerine kavuşan vatandaşların görüntüleri eşliğinde kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bayramlar birlikte güzel. Milletimizle birliğimizin daim, muhabbetimizin sonsuz olduğu nice bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" mesajını verdi. ANKARA

BAKAN TEKİN VE ÇİFTÇİ ERZURUM'DA BAYRAMLAŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı namazını Erzurum'daki tarihi Ulu Cami'de kıldı. Bakan Çiftçi, Erzurum'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bakan Tekin de dostu olan İçişleri Bakanı Çiftçi ve Erzurumlularla bayramı birlikte geçirdiği için mutlu olduğunu ifade etti. Faruk KÜÇÜK/SABAH