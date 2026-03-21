Vatandaş odaklı yeni güvenlik mimarisi yolda

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın temsilcileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Türkiye'nin yeni dönem güvenlik vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, devlet yönetiminde sürekliliğin esas olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin güvenlik stratejisinde yeni dönemde daha proaktif ve bütüncül bir yaklaşım benimseneceğini ifade etti. Yeni dönemde yalnızca fiziki kapasitenin artırılmayacağını belirten Çiftçi, dijitalleşme, yerli ve milli teknolojiler ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu kaydetti. "Suçu doğuran kaynakları kurutacak kalıcı bir sistem kurmak istiyoruz" diyen Çiftçi, güçlü devlet, güçlü teknoloji ve güçlü toplum iş birliğine dayalı bir yapı oluşturulacağını dile getirdi.

YAPAY ZEKALI MÜCADELE

Bakan Çiftçi,"Dijital dünyada suçluların kendilerini güvende hissedecekleri hiçbir alan bırakmayacağız." dedi. Bir özel harekat polisinin babası olduğunu ifade eden Çiftçi, personelin sorunlarını yakından bildiğini dile getirerek, teşkilatın büyüyen yapısına uygun yeni bir düzenleme için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çiftçi Türkiye'de güvenliğin kalıcı şekilde tesis edilmesi olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın her yerde kendini güvende hissettiği bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

KARARLILIK VURGUSU

Çiftçi, yeni güvenlik anlayışında çocukların öncelikli bir başlık olduğunu, okul çevrelerinin yakından takip edildiğini ve teknolojik altyapı sayesinde olası tehlikelerin önceden tespit edildiğini söyledi. Bakan Çiftçi, sınır kapılarında olağan dışı bir durum olmadığını söyledi.