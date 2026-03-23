Katar’da helikopter kaza kırıma uğramıştı: Kahraman şehitlere son veda!

Türkiye, kahraman şehitlerini son yolcuğuna uğurluyor. Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.