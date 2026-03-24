İçişleri Bakanı Çiftçi’ye hukuk hizmetleri sunumu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bir brifing aldı. Gerçekleştirilen toplantıda, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve işleyişine dair detaylı bilgiler paylaşılırken, Genel Müdürlüğe bağlı daire başkanlıklarının yürüttüğü faaliyetler de ele alındı. Ayrıca, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Bakanlığın taraf olduğu davalara ilişkin muhakemat hizmetleri ve bu çerçevede yürütülen işlemler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

KAMU HİZMETLERİNİN HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Brifingde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları ilgilendiren mevzuat çalışmalarına ilişkin süreçler de ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca, idareye sunulan hukuki danışmanlık hizmetlerinin etkinliği, uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik tedbirler ile kamu hizmetlerinin hukuka uygun, etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

BAKAN YARDIMCISI VE DAİRE BAŞKANLARI KATILDI

Toplantıya Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve daire başkanları katıldı.

KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı, tüm iş ve işlemlerinde hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak kamu hizmetlerinin etkinliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.