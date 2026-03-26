15-18 yaş için indirim uygulanmasın

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan ile Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil'i dinledi. Akdoğan konuşmasında, "15-18 yaş aralığı için; kasten öldürme, nitelikli cinsel istismar, yağma ve terör suçları bakımından ceza sorumluluğunu tam kabul etmek zorundayız. Yaş küçüklüğüne bağlı indirim uygulamak, çocuklarımızı korumak anlamına gelmiyor. Mağduru da gözetmek zorundasınız. Minguzzi davası, Ankara'da görülen Hakan Çakır dosyası gibi" ifadelerini kullandı. Çocukların suç işlemeyi bir oyun gibi algıladıkları tespitinde bulunan Akdoğan şöyle devam etti: "Cinayet işleyen çocuklar sosyal medyada gülerek poz veriyor, bir başka çocuğun kulağını kesip bunu paylaşıyorlar yani suçu eğlenceli ve prestijli bir alan olarak gösteriyorlar.

Bunlara engel olmamız gerekiyor. Amacımız çocuklara topluma kazandırmak ama pamuklara sarıp koruyarak değil." Akdoğan, 20 yıl öncesi 15-18 yaş arası çocuklarla, internet ve sosyal medyanın içine doğan bugünün 15-18 yaş arası çocukların aynı olmadığını, yasaları uygularken bunun göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Suç işleyen çocukların çetelerin eline düştüğünü belirten Akdoğan, "Adeta suç çiftliklerinde yetişiyorlar. Çetenin eline düştüğünde, çete içinde terfi gibi, gurur nişanesi gibi görülüyor işlenen suç. İndirimle kolayca dışarı çıkınca tekrar tekrar suç işliyorlar: Bunun için tekerrür hükümleri de uygulanmamalı" dedi.

RAPORLAR TÖKEZLETİYOR

Sosyal inceleme raporlarına (SİR) da değinen Akdoğan, bu raporların iddianame iadesi nedeni gibi algılandığı için işlerinin tökezlemesine, dosyaların birikmesine neden olduğunu söyledi. Akdoğan, "SİR'in temel hedefi hakime yol göstermektir, savcıya değil. Bu raporlar mahkeme kavuşturma aşamasında alınmalı. Uzun sürede hazırlandığı için soruşturma aşamasında bizi sekteye uğratır" dedi.