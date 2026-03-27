SON DAKİKA… CHP’li Marmaris Belediyesi’ne operasyon! 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Marmaris Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları gündemi sarstı. Bu kapsamda, İmar Müdürlüğünde görevli T.D. İsimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suç üstü yakalandı. Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün açıklaması ise şaşkınlık yarattı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettiği iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, otel, restoran, işletme ve yeni iskan süreçlerinde bazı kişilerin çıkar amaçlı birlikte hareket ettiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre, belediye içerisinde belirli yöneticilerin kendi belirledikleri personel üzerinden usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten maddi kazanç sağlandığı iddia edildi.
4 BİN DOLAR RÜŞVET SUÇÜSTÜ
26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir şüphelinin 400 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yakalandığı öğrenildi. Bu kapsamda, 26.03.2026 günü İmar Müdürlüğünde görevli T.D. İsimli şüpheli 4 bin USD rüşvet alırken suç üstü yakalandı.
