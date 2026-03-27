SON DAKİKA… CHP’li Marmaris Belediyesi’ne operasyon! 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı

BAŞKAN ACAR ÜNLÜ'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Olayın ardından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptığı açıklamada, "Belediyemizde arama yapıldı bu arama da bitti. Polis arkadaşlar çekildi. Marmaris halkı gönlü rahat olsun biz buradayız. Marmaris halkına yakışır şekilde devam edeceğiz. Belediyemizde bazı arkadaşlarımızla soruşturma yapılıyor bu aramada bitti. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sağlıklı bilgiyi yarın yapacağız. Belediye ve kurumsal kimliği ile alakası yok. Farklı isimlerin birlikte olduğu bir dosya gibi duruyor. Belediyemizin kurumsal kimliğini işleyişini ilgilen bir durum yok yok. Yarın belediyemiz kaldığı yerden devam edecek." dedi.

MEZARLIK YERLERİNİ BİLE RÜŞVETLE SATMIŞLAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Marmaris Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde görevli şüphelilerin, vatandaşlardan yer tahsisi karşılığında para aldığı iddia edildi.