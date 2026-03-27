SON DAKİKA… CHP’li Marmaris Belediyesi’ne operasyon! 400 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Marmaris Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları gündemi sarstı. Bu kapsamda, İmar Müdürlüğünde görevli T.D. İsimli şüpheli 400 bin dolar rüşvet alırken suç üstü yakalandı. Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün açıklaması ise şaşkınlık yarattı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettiği iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, otel, restoran, işletme ve yeni iskan süreçlerinde bazı kişilerin çıkar amaçlı birlikte hareket ettiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre, belediye içerisinde belirli yöneticilerin kendi belirledikleri personel üzerinden usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten maddi kazanç sağlandığı iddia edildi.
400 BİN DOLAR RÜŞVET SUÇÜSTÜ
26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir şüphelinin 400 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yakalandığı öğrenildi. Bu kapsamda, 26.03.2026 günü İmar Müdürlüğünde görevli T.D. İsimli şüpheli 4000 USD rüşvet alırken suç üstü yakalandı. Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirilirken, teknik ve fiziki takip tedbirleri kapsamında diğer şüpheliler de incelemeye alındı. Planlı soruşturma kapsamında, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması (İTDK) tedbirleri uygulanan şüphelilere yönelik; gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında aynı gün gece saatlerinde ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerde arama yapılmasının planlandığı belirtildi.