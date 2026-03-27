SON DAKİKA… CHP’li Marmaris Belediyesi’ne operasyon! 400 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceğini ifade etti.

BAŞKAN ACAR ÜNLÜ'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Olayın ardından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptığı açıklamada, "Belediyemizde arama yapıldı bu arama da bitti. Polis arkadaşlar çekildi. Marmaris halkı gönlü rahat olsun biz buradayız. Marmaris halkına yakışır şekilde devam edeceğiz. Belediyemizde bazı arkadaşlarımızla soruşturma yapılıyor bu aramada bitti. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sağlıklı bilgiyi Yarı yapacağız. Belediye ve kurumsal kimliği ile alakası yok. Farklı isimlerin birlikte olduğu bir dosya gibi duruyor. Belediyemizin kurumsal kimliğini işleyişini ilgilen bir durum yok yok. Yarı belediyemiz kaldığı yerden devam edecek." dedi.