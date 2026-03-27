TİKA ramazanda 600 bin kişiye ulaştı
Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya uzanan faaliyetler kapsamında, yetimler, engelliler, dezavantajlı gruplar, şehit yakınları, gaziler ve soydaşlar aynı platformda buluşturuldu. Yerel ihtiyaç analizlerine göre hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, iftar sofraları toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağladı. Bu yıl gerçekleştirilen programlar kapsamında TİKA, toplam 85 ülkede yaklaşık 600 bin kişiye doğrudan ulaştı. Farklı coğrafyalarda kurulan sofralar ve yardım organizasyonları, ramazanın paylaşma ruhunu küresel ölçekte yaşattı. Programın önemli ayaklarından birini oluşturan iftar organizasyonları çerçevesinde TİKA, 50 ülkede toplam 91 iftar programı düzenledi. Bu organizasyonlar sayesinde binlerce kişi aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. TİKA ayrıca 59 ülkede toplam 85 gıda paketi organizasyonu gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştı. Dağıtılan gıda kolileri, ihtiyaçlara göre hazırlanarak temel gereksinimlerin karşılanmasına katkı sağladı. TİKA İsrail'in saldırıları altında ramazanı geçiren Filistin'i de unutmadı. Gönül Sofrası programı ile Filistin genelinde toplam 200 tonun üzerinde gıda paketi dağıtıldı. Erzak desteğiyle birlikte imarethane, aşevi ve sosyal hizmet merkezlerinde ramazan ayı sonuna kadar iftar için yaklaşık 130 bin öğün yemek hazırlanmasına katkı sağlandı.