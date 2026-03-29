Bakan Çiftçi'ye kirli operasyon! 'Çiftçiyim' diyen şahsın sabıkası kabarık çıktı...
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Konya'da gerçekleştirdiği ziyarettemazot ve elektrik fiyatlarından dert yanarak kendini çiftçi olarak tanıtan şahsın, yardımlarla geçinen bir provokatör olduğu ortaya çıktı. Kendisine ait 400 dönüm tarlası olduğu iddiaların yalan olduğu ve Kaymakamlık yardımlarıyla geçinerek çiftçilikle herhangi bir bağlantısı olmadığı tespit edilen, isminin de Uğur Öksüz olduğu öğrenilen şahsın, taciz suçundan yargılanmasının sürdüğü ve sabıkasının kabarık olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 28 Mart'ta Konya'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretlerde kalabalığın arasına giren ve kendisini çiftçi olarak tanıtan şahsın borç batağında olduğu ve mazot, elektrik gibi masraflara yetişemediğinden dert yanmasının ardından gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı.
KAYMAKAMLIK YARDIMIYLA GEÇİNİYORMUŞ
Kalabalığın arasına girerek ve kendini çiftçi olarak tanıtan Uğur Öksüz "Mazota gübreye elektriğe yetişemiyorum yemin ediyorum bak benim şuan 3.5 trilyon borcum var kafayı bozacağım bankalarda faizler uçtu gidiyor başını aldı gidiyor benim 300-400 dönüm tarlam var" ifadelerinin ardından, şahsın Kaymakamlık yardımıyla geçinen biri olduğu ortaya çıktı.
Şahsın, 1984 doğumlu Uğur Öksüz olduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çumra Şubesi'nden düzenli olarak gıda yardımı, eğitim materyali yardımı ve kömür yardımı aldığı; çiftçilikle iştigal etmediği ve iddia ettiği gibi büyük çaplı arazilerinin olmadığını tespit edildi.
TACİZ SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Öte yandan Uğur Öksüz isimli şahsın, Adana Tufanbeyli Adliyesi'nde "taciz" suçlamasıyla yargılamasının devam ettiği, İzmir'de bir kadını "ısrarlıtakip" suçlamasıyla soruşturma geçirmekte olduğu, Konya Çumra'da da "falanca kişiler evime girip hırsızlık yaptı" şeklinde mesnetsiz isnatları sebebiyle "suç uydurma" suçundan soruşturma geçirdiği öğrenildi. Uğur Öksüz'ün, bu ve benzeri şekilde çok sayıda müşteki sıfatıyla başka kişiler hakkında mesnetsiz iddialarla şikayetçi olduğu ancak bizzat kendi eşi tarafından teyit edilmeyen isnatlar sebebiyle Adliye'yi meşgul eden birisi olduğu kaydedildi.