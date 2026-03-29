Bakan Çiftçi’ye kirli operasyon! ’Çiftçiyim’ diyen şahsın sabıkası kabarık çıktı...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 'nin 28 Mart'ta Konya 'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretlerde kalabalığın arasına giren ve kendisini çiftçi olarak tanıtan şahsın borç batağında olduğu ve mazot, elektrik gibi masraflara yetişemediğinden dert yanmasının ardından gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

KAYMAKAMLIK YARDIMIYLA GEÇİNİYORMUŞ

Kalabalığın arasına girerek ve kendini çiftçi olarak tanıtan Uğur Öksüz "Mazota gübreye elektriğe yetişemiyorum yemin ediyorum bak benim şuan 3.5 trilyon borcum var kafayı bozacağım bankalarda faizler uçtu gidiyor başını aldı gidiyor benim 300-400 dönüm tarlam var" ifadelerinin ardından, şahsın Kaymakamlık yardımıyla geçinen biri olduğu ortaya çıktı.

Şahsın, 1984 doğumlu Uğur Öksüz olduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çumra Şubesi'nden düzenli olarak gıda yardımı, eğitim materyali yardımı ve kömür yardımı aldığı; çiftçilikle iştigal etmediği ve iddia ettiği gibi büyük çaplı arazilerinin olmadığını tespit edildi.