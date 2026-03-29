Türkiye, dünyanın Sıfır Atık rehberidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, ABD'deki BM binasında gıda israfı temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Günü Anma Etkinliği'nde Türkiye adına katılımcılara hitap etti:

Sıfır Atık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Biz Türkiye olarak bu düşüncemizi sadece bireysel çabalarla değil, kurumsal ve toplumsal seferberlikle destekledik.

COP31 sürecinde Türkiye olarak attığımız adımların, sadece kendi ülkemizle sınırlı kalmaması, komşu ülkelerden Afrika'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar yayılarak fark oluşturması için çabalayacağız. Bugün burada, sadece bir etkinlik için değil, insanlığın geleceğine sahip çıkmak için, doğaya ve kaynaklarımıza saygıyı hatırlamak için bir aradayız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin Sıfır Atık ve iklim kriziyle mücadelede attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek. Sıfır Atık, israfı reddeden, kaynağı koruyan, geleceği önceleyen bir harekettir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'yle ilgili, "Bu anlayışı bir politika değil, seferberlik olarak ele aldık" diyor. Emine Erdoğan'ın "Türkiye, ortak evimize karşı hissettiği yüksek sorumluluk şuuruyla, Sıfır Atık uygulamasına geçmek isteyen tüm milletlere rehber olmalıdır" sözleri çok önemlidir. DHA

EMİNE ERDOĞAN'DAN MESAJ

BM Genel Kurulu 88. Oturumu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Abdulaziz Alwasel'in de aralarında bulunduğu BM yetkililerin katıldığı programda Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de video mesajları yayımlandı.