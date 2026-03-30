Ankara diplomasi üssü oluyor

Türkiye, uluslararası diplomasi sahnesinde kritik bir zirveye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2026 NATO Liderler Zirvesinin adresi bu yıl Ankara olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek dev organizasyon için başkentte hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

ETİMESGUT HAVAALANI YENİLENİYOR: Zirve hazırlıklarının en önemli başlıklarından biri lojistik çalışmalar. Bu kapsamda Etimesgut'taki askeri havaalanı, büyük gövdeli uçakların iniş-kalkış yapabileceği standartlara kavuşturuluyor. Öte yandan zirveye katılacak heyetler için Ankara genelinde otel rezervasyonları tamamlandı. Başkent, temmuz ayında diplomasi trafiğinin merkezine dönüşecek.

ZİRVENİN MERKEZİ BEŞTEPE OLACAK: Zirveye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium ev sahipliği yapacak. Külliye bünyesindeki Sergi Sarayı'nda geniş kapsamlı bir basın merkezi kurulacak. Liderlerin basın toplantıları Beştepe'de gerçekleştirilecek.

PROGRAM NETLEŞTİ: Zirve takvimi de şekillendi. 7 Temmuz'da liderlerin Ankara'ya gelişiyle başlayacak program kapsamında, aynı akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk liderler onuruna bir yemek verecek. 8 Temmuz'da yapılacak zirve toplantısının ardından sonuç bildirgesi açıklanacak. Liderler aynı günün akşamında Ankara'dan ayrılacak.