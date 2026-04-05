Bakan Gürlek’ten avukatlar günü mesajı: “Avukatlar adaletin en güçlü teminatıdır”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Serbest savunma makamının temsilcisi avukatlarımızın varlığı, adaletin en güçlü teminatıdır. Yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan avukatlarımız, Savunma hakkının kullanılmasında önemli bir rol üstlenmekte; kamu hizmeti niteliği taşıyan bu görevi özveriyle icra etmektedir" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILINI ADALETİN YÜZYILI KILACAĞIZ"

Bakan Gürlek, mesajında "Daha hızlı işleyen ve daha fazla güven veren bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda, avukatlarımızın ve yargı camiamızın gayretleriyle Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılacağız. Adaletin tesisi için emek veren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.