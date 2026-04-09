Son dakika | Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti: Şahin Biba seçildi!

Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler Başkan Vekilliği seçimine çevrilmişti. Yapılan seçimle birlikte Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti.

BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ ÖNCESİ PROVOKASYON

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde Başkan Vekilliği seçimi öncesi olaylar çıktı. CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş öncülüğünde belediye binasına gelen yaklaşık 200 kişilik grup, belediyenin arka otopark kapısının camını kırarak meclis salonuna çıkmak istedi. Çevik Kuvvet ve Polis ekipleri müdahale etti. Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.