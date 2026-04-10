SON DAKİKA... CHP’li Mersin Yenişehir Belediyesi’ne operasyon: 30 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Yaklaşık 30 kişi gözaltına alınırken, operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.

Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video

