SON DAKİKA... CHP’li Mersin Yenişehir Belediyesi’ne operasyon: 30 kişi gözaltına alındı

CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: 30 kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA... Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'İhaleye fesat karıştırma’, ‘Rüşvet ve ‘İrtikap' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Bazı belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri belediyede binasında arama yapıyor.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Yaklaşık 30 kişi gözaltına alınırken, operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.
Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video
Ayrıntılar geliyor