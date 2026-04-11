Geçici koruma altındaki Suriyeliler azaldı
Türkiye'de 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369 olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, yüzde 38.5 azalarak 2 milyon 296 bin 568'e geriledi. Yürütülen politikalar kapsamında sınır ötesinde sağlanan güvenli bölgeler, geri dönüşleri hızlandırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşamalarına katkı sunacak adımları dikkatle ve kararlılıkla atıyoruz. Yürütülen ihya, yeniden imar ve hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaları destekliyoruz. Bu durum gönüllü geri dönüş sürecinin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesine imkân sağlıyor. Emniyet ve jandarma birimlerimizin koordinasyonunda, kayıtların güncellenmesi ve sürecin düzen içinde yürütülmesine yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülüyor. Esas gayemiz, bu sürecin gönüllü, güvenli, düzenli ve insan onurunu merkeze alan bir anlayışla tamamlanmasıdır" dedi. Geçici koruma kapsamındaki nüfusun 1 milyon 183 bin 799'unu erkekler, 1 milyon 112 bin 769'unu ise kadınlar oluşturdu. Yaş gruplarına bakıldığında, en büyük dilimin 1 milyon 169 bin 694 kişiyle 18-64 yaş aralığındaki yetişkinlerden oluştuğu belirlendi. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin illere göre dağılımına bakıldığında, en yoğun yaşanılan kentlerin başında 405 bin 16 ile İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Gaziantep ve Şanlıurfa izledi. Kayıtlı kişi sayısının en az olduğu il ise 8 kişiyle Hakkâri oldu.