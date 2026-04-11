Türkiye polisimizle güvenli bir liman

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında kahraman emniyet gücü mensupları için kutlama programları yapıldı. Türk polisi bu programlarda karada, havada, denizde üstün kabiliyetlerini göstererek yine gönülleri fethetti. Şehit polislerin mezarları da ziyaretçi akınına uğradı. Başkan Erdoğan, önceki gün Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:

Bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde, Türkiye'nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek, kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum. İstiklaline âşık bu aziz milletin istiklali ve istikbali için canlarını feda eden tüm polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı ve isimlerini kalbimize nakşettiğimiz kahramanları rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısında bir kez daha şahitlik ettik. Emniyet teşkilatımız, terör örgütlerinden zehir tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere suç ve suçluların tamamına karşı gözünü kırpmadan mücadele ediyor. Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleriyle mücadele ettiniz.

Polisimizin, devletin gözbebeği ve iftihar vesilesi olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. Bu aziz millet 15 Temmuz gecesi milletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır. Bizler de devlet olarak, emniyet teşkilatımızın yanında olmaya devam edeceğiz.



POLİS, ŞEFKAT VE CESARETİ AYNI YÜREĞE SIĞDIRAN KAHRAMAN

Emine Erdoğan: Güvenliğimizin teminatı olan, şefkati ve cesareti aynı yüreğe sığdıran kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Vazife başında şehit düşen tüm emniyet güçlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul etti. Kabine üyeleri ve birçok siyasi de polisler için kutlama mesajları yayımladı.ANKARA

