Hüsamettin Cindoruk’un cenaze törenine damga vuran anlar! Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e selam bile vermedi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasi isim katıldı.

Cenaze töreninde kriz! Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e selam bile vermedi

ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU SELAMLAŞMADI!

Teşvikiye Camisi'ndeki törende Kemal Kılıçdaroğlu, protokolde bulunan halefi Özgür Özel'in önünden hiçbir selam vermeden ve tokalaşmadan geçti. CHP'de son dönemde yaşanan "mutlak butlan" davası ve iç hesaplaşmaların gölgesinde yaşanan bu anlar, partideki derin krizi gözler önüne serdi.

GÜRSEL TEKİN İLE SOHBET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile arasına mesafe koyarken, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin ile bir süre samimi şekilde sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin haklı bulduğu Tekin ile kurduğu bu yakın diyalog, mevcut genel merkeze yönelik siyasi bir mesaj olarak değerlendirildi.

ÖZEL'DEN "DALGINLIK" SAVUNMASI

Cenaze töreninin ardından konuşan Özgür Özel, yaşanan selamsızlık krizini "dalgınlık" olarak nitelendirdi. Özel, "Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık durumu normalde yok. Ortamın kalabalığı yüzünden oluşan bir dalgınlıktır" ifadelerini kullansa da, Teşvikiye avlusundaki tablo CHP'deki çift başlılığı ve karşılıklı restleşmeleri bir kez daha belgeledi.