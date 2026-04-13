Soykırım şebekesine karşı tek yürek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamaları büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınadı. İktidarı ve muhalefetiyle çok sayıda siyasetçi ise, soykırımcı İsrailli yöneticilerin haddi aşan açıklamalarını sert bir dilli eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek vurgusu yapıldı. İşte açıklamalar:





İNSANLIK SUÇLARINI ÖRTME ÇABASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu'nun ve Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir. Bugün dünya ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği 'İnsanlık İttifakı', diğer tarafta ise Netanyahu'nun başını çektiği 'Katliam Şebekesi' vardır. Bu soykırım şebekesinin paylaşımlarına Türk siyasetindeki bazı isimleri etiketlemeleri ise kendi savaş suçlarını iç siyasetimizin bir parçası haline getirme çabasıdır. Dışarıdan gelen bu tip hadsiz saldırılar karşısında tek vücut olmak millî bir sorumluluktur.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 21. yüzyılın katliam ve terör şebekesi elebaşı terörist Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri suçluluk psikolojisinin açık bir tezahürüdür. Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde insanlığın, Filistin'in ve mazlumların yanında olmaya, tarihin doğru tarafında durmaya ve her yerde mücadele etmeye devam edecektir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Gazze'de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Netanyahu'nun gerçekleri çarpıtan söylemleri, işlediği suçların üzerini örtme çabasından ibarettir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Gazze'de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları, içine düştüğü çaresizliğin ve siyasi tükenmişliğinin açık göstergesidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Biyografisi savaş suçlarından ibaret olan, tarih sayfalarında sivil ölümleriyle anılan Netanyahu'nun tüm insanlığa hesap vereceği gün elbet gelecektir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: İsrail'de soykırımcı katliam şebekesinin elebaşı Netanyahu'nun, bölge ve dünya barışı için yürütülen diplomasinin öncüsü, küresel vicdanın sesi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri asla kabul edilemez.

ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: İftira, yalan ve provokasyonla hakikati iğdiş etmeye çalışanlar, eninde sonunda adalet önünde hesap verecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Türkiye, kendi ulusal güvenliğinin yanında, bölgesel istikrarı ve küresel barış perspektifini merkeze alan bir dış politika izlemektedir. Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücü Netanyahu'yu rahatsız etmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Eli kanlı soykırımcı Netanyahu ve katliam şebekesi için hesap günü yakındır. Hesap vermekten ve yargılanmaktan kaçamayacaklar.

KILIÇDAROĞLU: KABUL EDİLEMEZ HADSİZLİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bebekleri katleden, masum insanları öldüren bir soykırımcının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisini hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir. İçerdeki siyasi rekabet bir yana, CHP'nin tüm üyelerinden İsrail'e ve el kanlı bir yönetime bir paye çıkmaz.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Türk devleti, tarihi boyunca bir tek Kürt kardeşimizin canına halel getirmemiş ama terörist kimliğinde de hiçbirinin nüfus cüzdanına bakmamıştır.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir.