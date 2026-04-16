Soykırımın en ağır faturasını çocuklar ve kadınlar ödüyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 'Parlamenterler Arası Birlik'in 152'nci Genel Kurulu'nda birçok ülkeden parlamento başkanları ile milletvekillerine hitap etti:
Başta Gazze olmak üzere bölgemizde devam eden çatışmalarda yaşanan, artık soykırım boyutlarına varmış olan insanlık suçlarının en ağır faturasını maalesef Gazzeli kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Meşru müdafaa denildiğinde kalıcı işgal perdeleniyor. Esasında sözlükler ve terminoloji bozulunca hukuk irtifa kaybediyor. Her şeye rağmen yürekten inanıyorum ki Netanyahu ve siyonist şebeke, uluslararası mahkemelerde insanlığın vicdanında yargılandığı gibi hesap verecek. Dünya ölçeğinde yükselen vicdani itirazın ve insanlık cephesinin küçümsenmeyecek bir ağırlığı var. İki devletli çözümün ilerletilmesi için Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması zorunluluktur.
