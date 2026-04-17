Tüm okullara polis devriyesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri de katıldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada "Okullarımızın iç ve dış güvenliği; giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergâhları ve öğrencilerimizin yoğun bulunduğu alanlar bakımından yeniden gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fiziki güvenlik tedbirlerini artırmanın yanında; çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alanın dikkatle ele alınması gerektiği hususunda ortak bir değerlendirme yapılmıştır" denildi. Valilerden emniyet ve jandarma yetkililerine kadar geniş katılımlı toplantıda hem mevcut riskler değerlendirildi hem de yeni önlemler karara bağlandı. Çok katmanlı bir eylem planı üzerinde uzlaşmaya varılırken, kısa, orta ve uzun vadeli adımların hızla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

81 İLDE TEYAKKUZ

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında kapsamlı denetimler başlatıldı. Okul çevreleri polis ve jandarma ekipleri tarafından yakın takibe alındı. Okul çevrelerinde devriye sayıları artırıldı. Erzincan, Gaziantep, Iğdır, Siirt, İslahiye, Kars, Karabük'te güvenlik tedbirleri dikkat çekici şekilde artırıldı. Bülent MAVZER / Volkan KARABAĞ / SABAH

MECLİS'TE HESAP VERECEK

Kahramanmaraş'taki saldırı ile gündeme gelen Telegram grubu C31K'nın yaşananlarla bağlantısı mercek altına alınacak. Türkiye'de temsilcisi bulunmayan Telegram'la temas kurulacağını, bu amaçla önümüzdeki hafta komisyonun toplantı yapacağını belirten TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, "Platformda herkesin konuştuğu o mesajları tek tek soracağız. Denetim sistemleri nedir, hangi önlemleri alıyorlar cevap isteyeceğiz" dedi. ANKARA

OKUL GİRİŞLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Okul giriş sistemleri yeniden düzenlenecek. Okul çevrelerinde emniyet ve jandarma denetimleri yoğunlaştırılacak. Okul içi ve çevresindeki izleme kapasitesi genişletilecek. Servis güzergâhları kontrol edilecek. Ruhsatsız silaha erişim engellenecek. Öğrencilerdeki risk davranışları daha erken tespit edilecek. Veliler, öğretmenler ve rehberlik servisleri daha aktif rol alacak. Psikososyal destek yaygınlaştırılacak. Olaylardan etkilenen öğrenci ve öğretmenlere destek verilecek. Kriz anı müdahale kapasitesi artırılacak. Olası olaylara daha hızlı ve koordineli müdahale sağlanacak.

YASAL DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'yla yaptığı görüşmenin tutanaklarına göre bakanlık yasal düzenleme için hazırlık içinde. Buna göre Gürlek, "Cezasızlık algısı maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeleri yapacağız. Önleyici mekanizmalar devreye girmeli. Aile ve Milli Eğitim bakanlıklarıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi. Önder YILMAZ / ANKARA

DİJİTAL MECRALAR ŞİDDETE YÖNELTİYOR



Necmettin Erbakan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Gürbüz: Temelde yatan şey medyanın pompaladığı nefret dili ve şiddet estetiğidir. Dizi, programlarda bu dilin öne çıkarılması, internet ve dijital ağlarda bu dilin gençlere sahte bir aidiyet duygusu sunması, onları birer canlı bombaya dönüştürebiliyor. Rana BÜYÜKTAŞ / ANKARA

PLATFORMLAR ÇOCUKLARI TETİKLİYOR

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Tunay Kamer: Discord, Telegram ve Reddit gibi platformlarda kurulan kapalı topluluklar denetimsiz yapılar üretiyor. TikTok ve YouTube gibi platformlar şiddet içeriğini izleyen kullanıcı, sonrasında algoritma ile sürekli benzer içeriklere maruz kalıyor. Dijital dünya bu çocuklar için bir "radikalleşme alanına" dönüşebiliyor. Ceyda KARAASLAN